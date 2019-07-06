Наталья Подольская сделала «настоящее» селфи без косметики

Наталья Подольская ведет активную светскую жизнь, выступает на сцене, занимается семьей и часто регулярно отправляется на отдых за границу. На фото, которые появляются в блоге певицы в Instagram, ее можно увидеть в самых разных образах – молодой мамы, роскошной красавицы и беспечной туристки.

Последний снимок артистки особенно понравился подписчикам. На селфи она запечатлела себя без следа косметики на лице, зато с легкой искренней улыбкой. В подписи к фото Наталья порассуждала о том, что только добрый человек может стать по-настоящему счастливым. Поклонники согласились с певицей, а многие отметили, какой красивой и «настоящей» выглядит в кадре она сама.

«Потрясающие глаза! Вы умеете делать крутые селфи», «Красивая и настоящая!», «Ты прекрасна и душой, и телом», «Какая природная красота в вас, без всякого макияжа. Добрые, красивые глаза, и столько тепла они излучают», «Красавица, Наталья!» – заявили пользователи.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, 37-летняя Наталья Подольская поддерживает тренд на естественность. Недавно она продемонстрировала в соцсети все недостатки кожи, которые свойственны женщинам ее возраста.