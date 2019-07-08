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Ирина Шейк «подралась» с Джиджи Хадид и Джоан Смолз на съемках

Супермодель продолжает "дразнить" поклонников тизерами из промо-фильма известной итальянской марки.

Ирина Шейк «подралась» с Джиджи Хадид и Джоан Смолз на съемках
Ирина Шейк устроила "потасовку" с Джиджи Хадид и Джона Смолз. Фото: instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк, судя по всему, решила освоить новую профессию — пиарщика. Несколько дней назад она подразнила фанатов отрывком из промо-фильма Moschino, снятого в духе популярного сериала 1980-х «Династия».

В нем она предстала в модном образе того времени. Кроме этого, фрагменты ролика подсказали возможное направление развития сюжета — адюльтер.

Пользователи Сети были заинтригованы, ведь любовный треугольник всегда сулит нешуточные страсти, тем более, когда автором сценария выступает прославленный дизайнер Джереми Скотт.

Ирина, к слову, обожает с ним работать, так как по ее мнению, он всегда добавляет «изюминку» в мир фэшн-индустрии.

В этот же раз Шейк решила побаловать фанатов новым «адреналиновым» тизером фильма «Moschino».

Любителям хорошей драки можно смело рекомендовать удобно устраиваться перед экраном с напитками и чипсами. На таскающих друг друга за космы супермоделей, можно смотреть вечно.

В тизере Ирина Шейк, Джиджи Хадид и Джоан Смолз в длинных вечерних платьях с разрезами молотят друг друга сумочками и хватают за волосы.

В чем суть конфликта до конца неясно, но с учетом намеков на любовную аферу, можно предположить, что героини поссорились из-за мужчины.

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Ирина Шейк «подралась» с Джиджи Хадид и Джоан Смолз на съемках
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