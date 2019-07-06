Топалов поделился эксклюзивным видео со своей свадьбы

Несмотря на то, что Влад Топалов и Регина Тодоренко стали мужем и женой осенью прошлого года, пышную свадьбу звезды сыграли лишь недавно. Церемония прошла на итальянском побережье в саду, который является одним из красивейших в Европе.

В отличие от невесты, Влад Топалов практически не делал публикаций в Instagram, связанных с торжеством. Последний раз певец обратился к подписчикам за два дня до свадьбы. Тогда с Топаловым произошла неприятная история – он потерял багаж со свадебным костюмом в аэропорту. Жених отчаялся настолько, что попросил фанатов в Италии одолжить смокинг к церемонии.

К счастью, багаж с вещами нашелся, о чем радостный певец сообщил в Instagram. Также Влад Топалов впервые на своей странице опубликовал видео со свадьбы. Для Регины Тодоренко он спел романтичную песню во время медленного танца.

В комментариях молодоженов поспешила поздравить Саша Савельева. Подписчики также растрогались из-за новых свадебных кадров. Они пожелали Топалову и Тодоренко вечной любви и счастья.