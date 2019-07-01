Топалов потерял чемодан с костюмом за два дня до свадьбы

После перелета в Италию авиакомпания выдала только чемодан с платьями Регины Тодоренко.

Регина Тодоренко скоро исполнит свою мечту. Она намерена сыграть свадьбу в Италии 3 июля. К сожалению, у молодожен появились проблемы. Влад Топалов прилетел в Сорренто без свадебного костюма.

С собой певец взял два чемодана. В одном были платья Тодоренко, а также лекарства и еда для полугодовалого сына Миши. В итоге Топалов получил в аэропорту только один чемодан с вещами невесты. Багаж, где хранились все его вещи, потерялся.

«Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!» — обратился с просьбой к подписчикам Влад Топалов.

Певец записал видеообращение. Он признался, что из одежды у него остались только черные майка и джинсы. Также Топалов выяснил, что вместе с его чемоданом затерялось около 1,5 тысячи сумок. Жених не сильно нервничает, а следовало бы: через два дня должна состояться свадьба.

Подписчики попытались поддержать певца. Нашлись и те, кто также не дождался своих чемоданов после перелета. Большинство фанатов сошлось во мнении, что проблему легко решить — достаточно купить новый костюм.

«Обернитесь простынями, вы же в Италии», «Блин как так-то? Хотя такие моменты и запомнятся на всю жизнь! Лучше новое купить», «Ребят, вы серьезно?! У вас свадьба в Италии! Да путь отсутствие смокинга будет вашей самой большой проблемой», — написали в комментариях.