ЗВЕЗДЫ

Садальский восхитился шпагатом Волочковой

Скандальный актер публично обратился к балерине в Сети.

Садальский восхитился шпагатом Волочковой
Станислав Садальский Фото: globallookpress.com

В Интернете становится все больше видео, где пользователи, подражая актеру Джейсону Стейтему, пытаются ногой открыть пластиковую бутылку. Успеха удалось добиться немногим. Среди счастливчиков – балерина Анастасия Волочкова. Она с легкостью повторила «подвиг» британского актера.

Спустя несколько дней в социальной сети появился еще один ролик с участием российской танцовщицы. Только на этот раз она изящно сбросила ногой с кулера пластиковый стакан. Новый ролик в своем блоге опубликовал 67-летний актер Станислав Садальский и начал осыпать Волочкову комплиментами. По его словам, видео ему прислала сама Анастасия.

«Настенька очень гордится своим шпагатом. Она не упускает возможности продемонстрировать его даже в самых неподходящих для акробатических трюков условиях. Уверен, что больше такого идеального и сложного шпагата в России нет ни у кого, Волочкова свободно открывает ногами бутылку с минералкой, поэтому ее талант достоин Книги рекордов», — написал артист в социальной сети.

Так Садальский не только выразил свое восхищение балерине, но и напомнил, что временно отказался от алкоголя.

«Нет стакану!!! Это достижение очень обрадовало, так как не пью (до 7 августа)», — добавил в завершение Садальский.

Этот пост актера вызвал много вопросов. Подписчики интересовались, не объявила ли «Нет стакану!» сама Волочкова. Кстати, балерина на публикацию Садальского еще не ответила. Ранее она много раз говорила, что другие представители шоу-бизнеса пиарятся на ее имени.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова шпагатСтанислав СадалськийСтас Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский восхитился шпагатом Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: