Садальский восхитился шпагатом Волочковой

В Интернете становится все больше видео, где пользователи, подражая актеру Джейсону Стейтему, пытаются ногой открыть пластиковую бутылку. Успеха удалось добиться немногим. Среди счастливчиков – балерина Анастасия Волочкова. Она с легкостью повторила «подвиг» британского актера.

Спустя несколько дней в социальной сети появился еще один ролик с участием российской танцовщицы. Только на этот раз она изящно сбросила ногой с кулера пластиковый стакан. Новый ролик в своем блоге опубликовал 67-летний актер Станислав Садальский и начал осыпать Волочкову комплиментами. По его словам, видео ему прислала сама Анастасия.

«Настенька очень гордится своим шпагатом. Она не упускает возможности продемонстрировать его даже в самых неподходящих для акробатических трюков условиях. Уверен, что больше такого идеального и сложного шпагата в России нет ни у кого, Волочкова свободно открывает ногами бутылку с минералкой, поэтому ее талант достоин Книги рекордов», — написал артист в социальной сети.

Так Садальский не только выразил свое восхищение балерине, но и напомнил, что временно отказался от алкоголя.

«Нет стакану!!! Это достижение очень обрадовало, так как не пью (до 7 августа)», — добавил в завершение Садальский.

Этот пост актера вызвал много вопросов. Подписчики интересовались, не объявила ли «Нет стакану!» сама Волочкова. Кстати, балерина на публикацию Садальского еще не ответила. Ранее она много раз говорила, что другие представители шоу-бизнеса пиарятся на ее имени.