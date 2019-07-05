«С первого раза!»: Волочкова повторила популярный трюк с бутылкой

Артистка похвасталась, что пуанты и превосходная растяжка могут пригодиться не только в балете.

В Сети набрало огромную популярность видео, на котором актер Джейсон Стейтем с разворота открывает бутылку ногой. Этот трюк с переменным успехом повторили многие западные и российские знаменитости, не стала исключением и Анастасия Волочкова.

Балерина порадовала поклонников новым роликом в Instagram. На кадрах, опубликованных в блоге звезды, она успешно свинчивает с бутылки крышку одной ногой.

«У меня эта фишка получилась с первого раза!» – похвасталась Анастасия.

Как отметила артистка, пуанты и идеальная растяжка могут пригодиться не только в балетном искусстве. А сразу же выполнить прием ей помогло то, что бутылку держал в руках ее любимый человек. Комментарии к посту Волочкова закрыла, видимо, не желая читать критические замечания в свой адрес. Но видео оказалось очень популярным: за самый кроткий срок его посмотрели свыше ста тысяч пользователей.

Превзойти Стейтема во флешмобе Bottle Cap Challenge попытался Гарик Харламов. Комик сделал две неудачных попытки повторить знаменитый трюк с бутылкой, в первый раз он попросту упал, а во второй умудрился сбить ногой снимавшего действо оператора.