Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке

Виктория и Дэвид Бекхэмы считаются не только красивой парой, но и образцом крепкой и дружной семьи. На днях супруги отметили 20-летие совместной жизни. В честь этого события Виктория опубликовала в Instagram ролик, состоящий из множества архивных фотографий, и поздравила мужа с этой знаменательной датой.

Позже выяснилось, что пара отметила фарфоровую свадьбу в одном из самых романтичных мест в мире – Версальском замке. Для мероприятия Виктория выбрала белое строгое платье с декольте, длиной ниже колен, а Дэвид Бекхэм надел черный костюм.

«Самое удивительное посещение Версальского замка в особый день. Спасибо всем за то, что сделали его таким запоминающимся и одним из самых красивых мест, которые я когда-либо видел», – написал Дэвид Бекхэм в микроблоге.

«Самый невероятный визит в особый день. Этот праздник запомнится нам надолго. Спасибо друзьям и близким за то, что всегда поддерживали нас как семью. Не могу поверить, что прошло 20 лет!» – прокомментировала радостное событие Виктория.

больше по теме Виктория Бекхэм поделилась рецептом полезного завтрака для похудения Певица всегда рада обсуждать любые нюансы в области здорового образа жизни или питания.

Ранее Виктория Бекхэм приняла участие в стильной фотосессии для немецкого Vogue. Супруга знаменитого футболиста позировала топлес, прикрывая бюст клетчатым пальто.