Виктория Бекхэм снялась топлес для немецкого Vogue

Дизайнер также дала интервью изданию, в котором рассказала, почему отказалась присоединиться к турне Spice Girls.

Виктория Бекхэм разделась для фотосессии, устроенной немецким изданием Vogue. Дизайнер стала героиней обложки глянца.

Дизайнер снялась топлес. На фото она стоит, держа в руках клетчатое пальто оверсайз, которое прикрывает бюст.

Вики также дала изданию интервью. В нем 45-летняя звезда, которая накануне отметила с Дэвидом Бекхэмом фарфоровую свадьбу, призналась, почему не стала присоединяться к Spice Girls.

О турне вновь объединившейся группы Spice Girls, которое прошло в мае, стало известно в ноябре прошлого года. В то время как другие участницы дали свое согласие на гастроли, Виктория сказала решительное «нет».

Ее позицию раскритиковала ее экс-коллега Мел Би, которая была разочарована отказом Вики.

«Мне потребовалось много мужества, чтобы не поехать в турне со Spice Girls, быть той, кто скажет: «Вы знаете, я не делаю этого, так как теперь чувствую все по-другому, чем раньше. Я лучше сфокусируюсь на своей семье и компании», – пояснила она.

Бекхэм также рассказала, что думает о своем возрасте и уверенности в себе. «Мне 45 и очень счастлива быть той женщиной, которой являюсь сейчас. Я не пытаюсь измениться, я просто хочу быть лучшей версией самой себя», – рассказала она.

«До того, как мне исполнилось 40, я не была такой уверенной. Я научилась прислушиваться к своей интуиции», – цитирует звезду Daily Mail.