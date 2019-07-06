«Собой недоволен»: Данилко оценил свое выступление на Евровидении

Исполнитель после 25 лет карьеры решил временно покинуть сцену, но для некоторых событий все же делает исключение.

Андрей Данилко, которого поклонники знают как Верку Сердючку, недавно заявил, что после перерыва все же вернется на сцену. Как только он соскучится по выступлениям, а нового материала накопится достаточно, то вновь начнет давать концерты.

Ранее Данилко называл причину своего ухода со сцены – певец попросту устал от постоянных гастролей. После 25 лет успешной карьеры он решил сделать паузу.

Но даже во время перерыва Данилко делал исключение. Верка Сердючка стала приглашенным гостем на финальном концерте песенного конкурса «Евровидение», которое состоялось в мае в Израиле. Многие зрители шоу отмечали, что именно выступление Данилко стало одним из самых ярких. Однако певец придерживается иного мнения. Он уверен, что мог бы отработать свой номер намного лучше.

«Для меня это было очень сложно. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением», — цитирует Сердючку «Стархит».

Напомним, ранее Данилко дал свою оценку выступлению Сергея Лазарева, который представлял на конкурсе Россию. По мнению Андрея, его коллега выложился на сцене на все 100%. Однако, несмотря на усилия, Лазарев, как и в 2014 году, занял третье место на Евровидении.