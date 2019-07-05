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Андрей Данилко пообещал вернуть Сердючку на сцену

Исполнитель признался, что продолжает заниматься музыкальным творчеством.

Андрей Данилко пообещал вернуть Сердючку на сцену
Андрей Данилко ушел "на покой" в 2017 году. Фото: globallookpress.com

Любимица миллионов поклонников Верка Сердючка не появляется на сцене уже два года. В немногочисленных интервью Андрей Данилко, который старается не афишировать свою личную жизнь, рассказывал, что заработал достаточно для безбедного существования до конца своих дней.

Недавно артист назвал настоящую причину ухода из большого шоу-бизнеса. По словам Данилко, за более чем четверть века постоянных гастролей у него пропало желание выступать и попросту нет на это сил.

«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо», – говорит исполнитель.

Андрей пообещал, что его яркий персонаж вернется. Оказалось, что артист продолжает заниматься музыкальным творчеством. И как только нового материала для концертов накопится достаточно, а сам Данилко «соскучится» по концертам, Сердючка вновь предстанет перед поклонниками, пишет The Lime.

Напомним, Андрей Данилко иногда все-таки выступает в своем знаменитом образе. Так, певец сделал исключение, появившись на Евровидении в Тель-Авиве, а совсем недавно он устроил зажигательное шоу на свадьбе Потапа и Каменских. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, именно Настя настояла на том, что веселить гостей должна Сердючка, артист же спел для друзей совершенно бесплатно.

Андрей Данилко пообещал вернуть Сердючку. Фото: globallookpress.com
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Тэги:

Андрей ДанилкоВерка Сердючкагастролипевец

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Андрей Данилко пообещал вернуть Сердючку на сцену
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