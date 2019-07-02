Бородина выбрала для отпуска трендовый купальник с высокой талией

В самый разгар летнего сезона многие звезды российского шоу-бизнеса улетели на отдых. Ксения Бородина выбрала итальянский городок Форто-дей-Марми, который еще называют «самым русским» курортом в стране. В частности, здесь очень любит отдыхать семья Малининых.

Бессменная ведущая «Дома-2» уже пожаловалась подписчикам в Instagram, что ей придется забыть о диете в Италии — настолько все вкусное.

А пока Ксения Бородина публикует на радость подписчикам фотографии с пляжа, где она позирует в необычном бикини с высокой талией и демонстрирует стройную фигуру.

«Море обнимет, закопает в пески, закинут рыболовы лески», — подписала снимок цитатой из песни Земфиры телеведущая.

Большинство подписчиков оценили подтянутую фигуру Бородиной и отметили, что она прекрасно выглядит.

«Красотка!», «Ксюша огонь», «Красивая женщина и купальник супер», «Ксения, вы — красотка!!! Отличная жена, любящая и заботливая мама! Да ещё и спортсменка-красавица!!! Умница-девочка!!!», «Идеальная фигура», «Хорошо выглядите, впрочем, как и всегда», — отметили подписчики в комментариях.