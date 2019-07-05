В платье и сапогах: Макеева устроила фотосессию на ферме с гусями

37-летняя Анастасия Макеева на личной страничке в Instagram опубликовала понравившиеся кадры из недавней фотосъемки и обратилась к верным почитателям, порассуждав о модных тенденциях. В качестве локации знаменитость выбрала городскую ферму, организовав импровизированную стилизованную фотосессию с гусями. В кадре бывшая жена музыканта и композитора Глеба Матвейчука позировала в белом платье с цветочным принтом и шляпке. Образ актрисы дополнили бежевые кожаные сапожки до колена.

При этом в комментариях к снимкам Анастасия задалась вопросом: может ли деревенская девушка быть стильной и похожа ли она на фермера? Макеева добавила, что в этом весенне-летнем сезоне обновила свой гардероб новыми аксессуарами, купив сразу четыре шляпки. Хотя раньше актриса не носила этот головной убор.

«Как здорово, что шляпы вернулись в моду!» — подметила Анастасия, добавив, что никогда не считала себя модной.

Актриса не сомневается, что важно найти свой стиль в одежде, а не эксплуатировать чужой образ, навеянный современными тенденциями.