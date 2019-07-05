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Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

По словам певицы, бывший муж неадекватно оценил скандальное произведение.

Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа
Апина вспомнила реакцию мужа на выход клипа не песню "Близость"/globallookpress.com

Певица Алена Апина в интервью писательнице и психологу Нике Набоковой рассказала о неадекватной реакции своего бывшего мужа на выход скандального клипа на песню «Близость». Как заявила звезда, тогда экс-супруг позвонил ей и набросился с оскорблениями. Ее он назвал неумной и добавил: «Стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала».

Алена Апина
Алена Апина вспомнила выход своего скандального клипа/globallookpress.com

Алена Апина отметила, что тогда не только бывший муж оскорблял ее. Она тяжело переносила критику хейтеров. Преодолеть непростой период ей помогла дочь. Как заметила исполнительница, ребенок в какой-то момент стал для нее психиатром. Дочь просто отбирала у Апиной телефон и не давала читать гневные комментарии пользователей.

Как заметила Апина, клип на песню «Близость» стал для нее постразводной темой. В пятьдесят лет она считала себя прекрасной, но оценить это было уже некому, кроме себя самой любимой. Тогда-то она и приняла решение оставить всю красоту в историческом пространстве и выпустила скандальное произведение.

Апина отметила, что не ожидала ажиотажа после выхода клипа. Тем более, что всю жизнь она выступала в коротких юбках и никого тогда этот факт не шокировал. «А в клипе на песню «Люби его» и вовсе на мне был купальник. Так чего только не вывалилось оттуда! Я оголялась триста раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция», — заявила звезда девяностых годов.

Отметим, что Алена Апина не так давно жаловалась, что ее песни уже много лет не берут на радиостанции. Сама она заявляла, что это очень несправедливо. В то же время она прекрасно понимает, что сейчас в моде другие исполнители. Напомним, что Апина стала звездой отечественной эстрады, когда вышла ее песня «Ксюша». Как она рассказывала, в ее жизни был период, когда она не могла спокойно проехаться в метро. К ней подходили толпы поклонников, просивших автографы.

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Алена Апинакритика пользователейПесня "Близость"

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Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа
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