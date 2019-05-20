Алена Апина осталась к лету без работы

Певица больше не будет вести передачу на радио.

Алена Апина — не только певица и композитор, до недавнего времени она также была радиоведущей. Звезда российской эстрады вела авторскую программу «ФаСоль» на радио «Москва FM».

Однако очередной сезон передачи подошел к концу и теперь слушателей ждут лишь повторы. Как и многие программы, шоу ушло на летние каникулы, но Апина подозревает, что это конец. Алена с грустью сообщила об этом на своей странице в соцсети Instagram.

«Закончила 4- й сезон Фасолины! Сегодня 2 гостя и всё! Уходим в повторы! По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы не живут», — написала певица.

При этом она отметила, что ей совсем не хочется расставаться с радио, поэтому Апина попросила у подписчиков совета, чтобы они хотели слышать на радиоволнах.

Многие поклонники предложили артистке вернуться на просторы YouTube и проявить себя именно там.

«Алена, очень вас на Ютубе не хватает, Вас интересно всегда слушать, да по телевизору, чтоб в эфире звучали ваши песни и музыка», «Ждём тебя Ленчик в Ютубе, твои ролики и в прямом эфире», «Алёна, очень не хватает ваших блогов на ютубе!», — отметили подписчики в комментариях.

Отметим, что год назад Алена Апина действительно выпускала блоги на своем YouTube-канале, однако они не набирали больше двух тысяч просмотров.