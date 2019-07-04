Нюша в платье собственного бренда устроила фотосессию в бассейне

Жизнь Нюши изменилась с того момента, как она вышла замуж в 2017 году. Ее избранником стал Игорь Сивов. Уже через год после свадьбы девушка родила первенца. Первое время певица вместе с дочкой находилась в Майами, но в начале этого года вернулась домой в Россию. Вскоре она начала постепенно возвращаться к работе. Первое, что сделала артистка, так это представила свою новую коллекцию одежды.

больше по теме Нюша сделала комплимент соблазнительной фигуре Седоковой Певица и многодетная мама отдыхает на Миконосе в Греции.

Теперь Нюша готовится выпустить новый хит, но при этом не забывает, что она мама. Для нее теперь на первом месте стоит семья. Как и многие другие звезды, на лето певица уехала за границу. Она проводит время с наследницей и мужем. Время от времени звезда устраивает фотосессии. На днях она примерила платье в полоску на пуговицах собственного бренда. В нем девушка зашла в бассейн и решила устроить фотосессию.

На одном из снимков Нюша позирует в платье-рубашке и солнцезащитных очках. Поклонники пришли в восторг от этого снимка. «Боже, какое классное фото», «Стала женственнее», «Просто нереальная девочка», «Нюша-мотиватор», — прокомментировали пост подписчики. Многие отметили, что после родов артистка стала выглядеть еще стройнее, чем раньше.

Певица рассказывала, как ей удалось вернуться в форму. Она призналась, что не сразу начала заниматься собой, а первые две недели и вовсе даже не задумывалась над тем, чтобы идти в спортзал. «Постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — делилась Нюша.