Нюша в платье собственного бренда устроила фотосессию в бассейне

Жизнь Нюши изменилась с того момента, как она вышла замуж в 2017 году. Ее избранником стал Игорь Сивов. Уже через год после свадьбы девушка родила первенца. Первое время певица вместе с дочкой находилась в Майами, но в начале этого года вернулась домой в Россию. Вскоре она начала постепенно возвращаться к работе. Первое, что сделала артистка, так это представила свою новую коллекцию одежды.
Теперь Нюша готовится выпустить новый хит, но при этом не забывает, что она мама. Для нее теперь на первом месте стоит семья. Как и многие другие звезды, на лето певица уехала за границу. Она проводит время с наследницей и мужем. Время от времени звезда устраивает фотосессии. На днях она примерила платье в полоску на пуговицах собственного бренда. В нем девушка зашла в бассейн и решила устроить фотосессию.
На одном из снимков Нюша позирует в платье-рубашке и солнцезащитных очках. Поклонники пришли в восторг от этого снимка. «Боже, какое классное фото», «Стала женственнее», «Просто нереальная девочка», «Нюша-мотиватор», — прокомментировали пост подписчики. Многие отметили, что после родов артистка стала выглядеть еще стройнее, чем раньше.
Певица рассказывала, как ей удалось вернуться в форму. Она призналась, что не сразу начала заниматься собой, а первые две недели и вовсе даже не задумывалась над тем, чтобы идти в спортзал. «Постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — делилась Нюша.