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Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов

Девушка также показала, как теперь ее фигура смотрится в нижнем белье. Поклонники были поражены увиденным.

Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов
Нюша. фото: globallook.com

Певица Нюша всегда тщательно оберегала свою личную жизнь. Даже свадьбу со своим избранником Игорем Сивовым она предпочла устроить на Мальдивских островах в кругу близких, чтобы никто не потревожил ее в момент счастья. А семь месяцев назад певица родила дочку. Сначала ходили слухи, что она уехала рожать в Испанию, но позже выяснилось, что малышка появилась на свет в Майами. Именно там первые месяцы в качестве мамы и провела артистка.

Сейчас Нюша вернулась к работе и активно трудится над новыми песнями и клипами. Весной она даже запустила необычный проект, в котором позволила поклонникам выбрать для нее новый образ. Несмотря на прилив сил и желание творить, для певицы все равно на первом месте остается семья. В соцсетях она то и дело публикует фото с мужем и иногда радует фанатов снимками с подросшей дочкой. Многие до сих пор поражаются тому, что звезде удалось прийти в форму всего за несколько месяцев.

В этот понедельник Нюша поделилась новым снимком, на котором запечатлена лежа на кровати в черном нижнем белье и расстегнутой белоснежной рубашке. Она продемонстрировала стройные ноги и аккуратный бюст. Поклонники отметили, что артистка выглядит просто потрясающе. По словам девушки, за минувшие семь месяцев она переродилась душой и телом.

«Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме… Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась… внутри всегда чувствовала себя окрыленной», — поделилась Нюша.

Она призналась, что не сразу начала заниматься собой, а первые две недели и вовсе даже не задумывалась над тем, чтобы идти в спортзал. «Постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — подчеркнула певица. Поклонники попросили девушку в будущем поделиться упражнениями, которые помогли ей избавиться от живота и лишних килограммов, а также им интересно узнать подробнее о ее рационе питания.

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беременность и родыпевица Нюшафигура после родов
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Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов
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