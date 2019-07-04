«Приехали на Алтай»: Надежда Бабкина поделилась первыми фото из отпуска

69-летняя Надежда Бабкина продолжает радовать поклонников своими выступлениями. Она также всегда находится время для семьи. Несмотря на зрелый возраст, певица активно ведет страничку в соцсети, где делится не только профессиональными новостями, но и личными. Не так давно она показала своих внуков, а также поделилась редким фото с мужем Евгением Гором. Жизнь артистки очень насыщенная, поэтому на одном месте она задерживается недолго.

Так, еще недавно Бабкина находилась в Москве и выступала на свадьбе друзей, а на днях она приехала на Алтай. Там певица проводит время с коллегами. Она наслаждается красивой природой и каждый день облачается в новые наряды. В соцсети артистка поделилась красочными фото из Сибири, где сейчас уже нет снега. «Приехали на Алтай. Погода, природа — божественные, воздух — кристально чистый! Красота!» — похвасталась певица.

На одном из снимков Надежда Георгиевна позирует с директором театра «Русская песня» Антоном Собяниным. Сама она была облачена в красные брюки и цветную рубашку. На другом фото звезда позировала уже в черных брюках и блузке в тон. Поклонники отметили, что она похорошела. «Да, там красивые места, была там. Счастливого отдыха!», «На лицах раз улыбка есть, значит, радостно быть здесь! Отдыхайте, расслабляйтесь, сил, здоровья набирайтесь!», «Надежда, вы выглядите очень хорошо!», «Красивая такая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Бабкина уже продолжительное время принимает участие в съемках передачи «Модный приговор». Артистка защищает участниц телепроекта. Сама певица на сцене обычно облачается в русские народные наряды, а в обычной жизни предпочитает сдержанные образы. Однако в последнее время она начала экспериментировать и с прическами, и со стилями.