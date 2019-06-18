Бабкина с молодым мужем не стесняются демонстрировать чувства на публике

Надежда Бабкина любит похвалиться не только своими творческими успехами, но и дружной семьей в соцсети Instagram. Так, недавно народная артистка показывала своих внуков, а теперь она сфотографировалась в обнимку с мужем — Евгением Гором.

Снимок был сделан в Башкортостане, куда, судя по всему, с гастролями приехала Бабкина.

«В Башкирии хорошо!», – подписала романтическое фото в Instagram Надежда Георгиевна.

Многие поклонники народной артистки оценили кадр и пожелали счастья паре, однако не обошлось и без язвительных комментариев.

«Такие счастливые!», «Счастливы вместе!!! Здорово!!!», «Обожаю за позитив, за излучающую доброту, любви и здоровья!», «Я думала это сын…», «Чему умиляться то??? Кроме как мама с сыночком и написать то нечего…», – отметили подписчики.

Напомним, что Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе с 2003 года. При этом оформлять свои отношения в ЗАГСе пара не спешит. По словам народной артистки, штамп в паспорте может все только испортить. Отметим, что Евгений Гор младше своей возлюбленной на 30 лет.