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Бабкина с молодым мужем не стесняются демонстрировать чувства на публике

Пара отдыхает в Башкирии.

Бабкина с молодым мужем не стесняются демонстрировать чувства на публике
Надежда Бабкина / Global Look Press

Надежда Бабкина любит похвалиться не только своими творческими успехами, но и дружной семьей в соцсети Instagram. Так, недавно народная артистка показывала своих внуков, а теперь она сфотографировалась в обнимку с мужем — Евгением Гором.

Снимок был сделан в Башкортостане, куда, судя по всему, с гастролями приехала Бабкина.

«В Башкирии хорошо!», – подписала романтическое фото в Instagram Надежда Георгиевна.

Многие поклонники народной артистки оценили кадр и пожелали счастья паре, однако не обошлось и без язвительных комментариев.

Комментарии
https://www.instagram.com/ngbabkina/

«Такие счастливые!», «Счастливы вместе!!! Здорово!!!», «Обожаю за позитив, за излучающую доброту, любви и здоровья!», «Я думала это сын…», «Чему умиляться то??? Кроме как мама с сыночком и написать то нечего…», – отметили подписчики.

Напомним, что Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе с 2003 года. При этом оформлять свои отношения в ЗАГСе пара не спешит. По словам народной артистки, штамп в паспорте может все только испортить. Отметим, что Евгений Гор младше своей возлюбленной на 30 лет.

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InstagramЕвгений ГорНадежда Бабкинаромантическое фото
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Бабкина с молодым мужем не стесняются демонстрировать чувства на публике
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