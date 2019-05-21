20-летняя внучка Михаила Боярского унаследовала весь шарм знаменитого деда

Михаил Боярский и Лариса Луппиан остаются одной из самых крепких актерских пар отечественного кинематографа. Артисты состоят в браке почти сорок лет, за это время у них появились два внука и две внучки, старшая из которых Екатерина уже отметила 20-летие.

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Отец девушки – старший сын легендарного «мушкетера» Сергей – редко делится в социальных сетях фото с дочерью. Зато сама Катерина активно ведет блог в Instagram, где часто публикует свои снимки. Многие поклонники Боярского считают, что наследница актерской династии унаследовала все обаяние и шарм знаменитого деда. А подписчики девушки в комментариях не устают отмечать ее пышные и подтянутые формы.

«Самая красивая улыбка!», «Классная», «Шикарная девушка на все 100», «Красотка», – восхищаются пользователи. Отметим, что Катя часто благодарит поклонников за комплименты.

Как напоминает сайт kp.ru, Екатерина Боярская училась в Великобритании, но закончила школу и продолжила образование на родине, в Санкт-Петербурге. Девушка – частая гостья на светских мероприятиях, кинофестивалях и выступлениях звезд. Недавно внучке Боярского, по слухам, сделал предложение ее бойфренд, с которым она начала встречаться несколько лет назад.