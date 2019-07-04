«Отпустило погасшее настроение»: Исаева спела «Рюмку водки» Лепса

Пиар-директор скончавшейся в марте этого года певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram разместила видеозапись. На кадрах она зажигательно исполняет хит музыканта Григория Лепса «Рюмка водки на столе».

Как рассказала Исаева, друзья уговорили ее поехать с ними в караоке-бар. При этом она заметила, что является большим любителем караоке. Как отметила менеджер, даже с мужем она познакомилась в одном из таких мест на Арбате. Будучи беременной на поздних сроках, она ходила в караоке и пела песни Григория Лепса, творчество которого обожает.

«Но без настроения и без бокала, как говорится — нет вокала. А за рулем я не пью. Дел много. Поэтому так себе спето, без куража. Звук тоже не очень. Хорошо, что в зале пусто. Ух. Слегка отпустило мое погасшее настроение! Все равно неплохо, что мы сходили, по- быстрому. Я ищу караоке во всех странах мира, где бываю. Люблю попеть. Но иногда связки тупо не смыкаются, много приходится говорить, работа такая», – заявила она.

Отметим, что ранее Анна Исаева грозила судом всем, кто наживается на имени Юлии Началовой и на ее смерти. По словам менеджера, ей порядком надоели различные сплетни о якобы организованных паломнических турах на могилу исполнительницы. Анна Исаева пообещала оторвать лично голову всем, кто распространяет непроверенную информацию.