«Поддерживать тоже нужно уметь»: Каменских высказалась о плюсах брака

32-летняя Анастасия Каменских опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена со своей второй половинкой — супругом Потапом. Размышляя о браке и семейных ценностях, артистка призналась, что для нее в отношениях, помимо любви и интимных аспектов, также важна поддержка.

«Ведь каждому человеку важно слышать: «Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!» Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка — это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций», — отметила возлюбленная музыканта.

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Также Анастасия добавила, что любящие люди должны уступать друг другу, уметь находить компромиссы в спорных моментах. Нельзя навязывать человеку свои мысли и идеи. Каменских уверена, что каждый должен найти свою вторую идеальную половинку. Именно в любви, по мнению артистки, можно испытать всю гамму чувств — страсть, слезы и пережить все невзгоды. Однако это возможно лишь при условии духовного единения, когда оба человека, состоящие в отношениях, готовы принимать все недостатки и достоинства близкого.

Сама певица заверила, что ей удалось найти свою вторую половинку и обрести настоящее женское счастье рядом с супругом.