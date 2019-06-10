Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Музыканту хотелось кричать о своей любви, но сделать этого он не мог.

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения. Спустя время между артистами вспыхнуло ответное чувство. Несмотря на это, Потап умалчивал подробности взаимоотношений с исполнительницей. Ребята уверяли, что между ними нет ничего, кроме искренней дружеской симпатии.

И лишь в недавнем интервью, уже после свадьбы, музыкант решил приоткрыть завесу тайны, рассказав о том, почему они были вынуждены молчать о своем романе. По словам музыканта, как и всякому влюбленному, ему хотелось кричать о чувствах. Но сделать этого Потап не мог. Ведь у артиста была семья. Со своей теперь уже экс-супругой Ириной он познакомился задолго до встречи с Настей. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Однако появление общего ребенка не помогло сохранить брак. При этом о своих чувствах к Насте исполнитель объявлять не торопился.

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«Это было очень трудно сделать… У меня была семья, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми», — приводит 7days.ru слова Потапа со ссылкой на ТСН.

Напомним, что после медового месяца молодожены вернулись в Киев и с головой окунулись в работу.