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Дайнеко не обошла вниманием откровенный образ Саши Савельевой

Давняя подруга выразила восхищение певицей.

Дайнеко не обошла вниманием откровенный образ Саши Савельевой
Виктория Дайнеко прокомментировала снимок Саши Савельевой/globallookpress.com

Певица Виктория Дайнеко отреагировала на яркий образ своей подруги Саши Савельевой. В Instagram молодая мама опубликовала снимок, на котором она изображена в нижнем белье. «Похолодало. Чем спасаетесь?» — спросила она своих подписчиков. Одной из тех, кто оставил комментарий, стала Виктория Дайнеко. «Саша, сейчас уже стало жарко», — заявила она и поставила несколько восторженных смайликов.

Отметим, что в комментариях большинство пользователей также выразили свое восхищение тем, как быстро Саша Савельева вошла в форму. Многие отмечают, что супруга актера Кирилла Сафонова прекрасно выглядит. Правда, нашлись и злопыхатели. Некоторые считают, что молодая мама могла бы быть и поскромнее.

Саша Савельева
Дайнеко понравился образ Савельевой/instagram.com/sasha_savelieva/

Напомним, что не так давно певица рассекретила имя своего ребенка. Его она с мужем решили назвать Леоном. Кстати, у Кирилла Сафонова от первого брака есть дочь. Девушка чуть младше Саши Савельевой. Сейчас она водится с маленьким сыном исполнительницы.

Добавим, что не так давно Саша Савельева объявила, что в скором времени выйдет на сцену. Любой, кто хочет услышать голос певицы, может заказать программу с ее участием. Причем цены достаточно скромные по меркам российского шоу-бизнеса. Савельева готова выступить за 350 тысяч рублей. Правда, в эту программу войдут только ее новые песни.

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Виктория ДайнекоКирилл СафоновСаша Савельева

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Дайнеко не обошла вниманием откровенный образ Саши Савельевой
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