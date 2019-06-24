Виктория Дайнеко вспомнила, как прогуляла выпускной в школе

23 июня в Санкт-Петербурге прошли знаменитые «Алые паруса» — главный праздник выпускников. Во многих городах тоже отгремели первые выпускные вечера. Знаменитости с ностальгией вспоминают, как сами готовились к празднику прощания со школой.

Виктория Дайнеко неожиданно призналась, что у нее не было выпускного вечера. Это произошло из-за того, что она очень хотела стать певицей и все свое время посвящала будущей карьере.

«24 июня 2004 года, 15 лет назад, был мой выпускной в школе-лицей города Мирного. В этот день педагог Московского эстрадно-джазового училища назначила мне прослушивание и я, недолго думая, упаковала своё выпускное платье и прилетела в Москву. Педагог успешно прослушивание перенесла на сентябрь, а выпускной я уже прогуляла», — написала Дайнеко.

больше по теме Дайнеко иронично ответила на подозрения в анорексии Певица поделилась снимками в купальнике, после чего поклонники обеспокоились ее худобой.

Она добавила, что спустя два месяца история приняла совсем другой оборот. К тому моменту, как подошло время прослушивания, в Останкино объявили результаты кастинга на «Фабрику звёзд-5», и Виктория отменила его на этот раз сама.

«Такая вот история», — заключила она.

В комментариях поклонники написали, что все произошло к лучшему, и поблагодарили Дайнеко за то, что она столько лет радует их своим творчеством.