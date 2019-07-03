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«Ты сильный, надежный»: Арзамасова не забыла о 38-летии Родиона Газманова

Старший сын заслуженного артиста России Олега Газманова отмечает день рождения.

«Ты сильный, надежный»: Арзамасова не забыла о 38-летии Родиона Газманова
Лиза Арзамасова (Фото: Globallookpress.com)

24-летняя Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram вспомнила о 38-летии Родиона Газманова. Старший сын заслуженного артиста России Олега Газманова появился на свет 3 июля 1981 года в Калининграде. Молодой человек пошел по стопам своего отца, выбрав творческую профессию. Наследник исполнителя увлекается музыкой, вокалом и интересуется актерством.

Актриса не только поздравила именинника, но  и опубликовала совместное фото с Родионом. Девушка не скрыла, что испытывает дружескую симпатию к своему коллеге, который не раз удивлял ее своей надежностью и великодушием.

«Родя!! Ты крутой! Ты сильный! Ты талантливый! Ты надежный! Ты деликатный! Ты умеешь любое событие, за которым миры рушатся, воспринимать так сдержанно и аккуратно, а потом устроить принципиальный бой из-за запятой или интонации. Ты абсолютно великодушен к друзьям, а врагов даже и не упоминаешь… С тобой — интересно! Мне очень приятно и нежно быть твоим другом», — подметила Елизавета.

Напомним, что Лиза Арзамасова снималась в ситкоме «Папины дочки» вместе с Мирославой Карпович, Анастасией Сиваевой, Дарьей Мельниковой и Екатериной Старшовой. В ленте она сыграла роль Галины Сергеевны.

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Лиза АрзамасоваРодион Газманов

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«Ты сильный, надежный»: Арзамасова не забыла о 38-летии Родиона Газманова
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