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Арзамасова и Нюша отметились в трендовых мини-шортах

Стилист Елена Бестави назвала шорты одеждой на все времена. Этот предмет гардероба будут пользоваться популярностью и в летнем сезоне 2019 года.

Арзамасова и Нюша отметились в трендовых мини-шортах
Лиза Арзамасова и Нюша (Фото: Globallookpress.com)

В интервью Teleprogramma.pro стилист Елена Бестави с уверенностью подметила, что шорты можно назвать одеждой на все времена. Этот предмет гардероба будет пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола и в летнем сезоне 2019 года.

«Шорты очень практичны. Меняются длина, цвет, фактура, декор в соответствии с тенденциями сезонов», — добавила Бестави.

По мнению стилиста, носить короткие шорты лучше со свободными рубашками или топами. Для вечера можно выбрать варианты с пиджаком.

Тренд на мини-шорты поддержала и актриса из ситкома «Папины дочки» — 24-летняя Лиза Арзамасова. На личной страничке в Instagram она опубликовала понравившееся ей фото из недавней пляжной фотосессии. В кадре девушка запечатлена в джинсовых шортах, клетчатой рубашке и розовой куртке. Образ аткрисы дополнила кепка.

«Вечером и ранним утром дует прохладный ветер с моря, температура падает градусов на 10, и курточка легкая не помешает», — отметила Лиза.

За модными новинками следит и 28-летняя Нюша. Певица воспитывает семимесячную дочку вместе с супругом Игорем Сивовым. После появления первенца исполнительнице пришлось сесть на диету: она отказалась от сахара, заменив его медом и молочных продуктов. Нюша запечатлела утреннее селфи, показав себя в тканевых шортах и топе серого оттенка, этот наряд исполниетльница носит в качестве домашней пижамы.

Нюша дома в мини-шортах
Нюша носить мини-шорты с топом в качестве домашней пижамы (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

Ранее певица признавалась, что с трудом смогла усидеть дома, когда стала мамой. По словам исполнительницы, декрет -это не про нее. Нюша не представляет своей жизни без любимого дела: сцены и вокала.

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звездный стильЛиза АрзамасоваНюша

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Арзамасова и Нюша отметились в трендовых мини-шортах
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