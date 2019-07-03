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Дружеская поддержка: Киркоров выразил соболезнования Баскову

Третьего июля 2019 года состоятся похороны отца музыканта.

Дружеская поддержка: Киркоров выразил соболезнования Баскову
Киркоров выразил соболезнования Баскову/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, который сейчас находится с детьми на отдыхе в Майами, в Instagram выразил соболезнования своему давнему другу Николаю Баскову. Напомним, что несколько дней назад в возрасте 67 лет скончался отец исполнителя – Виктор Владимирович.

По словам Киркорова, 3 июля – самый тяжелый день в жизни Николая Баскова, а также его матери Елены Николаевны. Им предстоит навсегда проститься с самым дорогим и любимым человеком.

«Я желаю вам с мамой только одного: сил, чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни, дорогой Коля. Человеке, который подарил тебе жизнь, стране большого артиста, твоей маме — верного и преданного мужа, а мне, и не только мне — прекрасного Друга», — заявил Филипп Киркоров.

Как отметил поп-король, теперь Басков со своей мамой друг у друга одни на свете. Отец музыканта будет ему аплодировать с небес. И это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые «золотой голос России» будет слышать всегда. Киркоров добавил, что для Баскова отец теперь будет ангелом-хранителем. Также поп-король извинился перед Басковым, что не может быть рядом с ним в этот печальный день.

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Дружеская поддержка: Киркоров выразил соболезнования Баскову
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