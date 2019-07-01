У Николая Баскова скончался отец

Печальная новость: стало известно о смерти отца Николая Баскова. Виктор Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни на 68 году жизни. Артиста трагическая новость настигла на закрытии «Европейских молодежных игр» в Минске. Отменять выступление он не стал, но сменил перед выходом на сцену белый костюм на черный, пишет портал Super.

Николай Басков в соцсети часто публикует фото с родителями. Его мама Елена Николаевна преподавала математику, а также была диктором на телевидении в Германии. Отец Баскова был военным. Виктор Владимирович некоторое время служил в Дрездене, Кёнигсбрюке, Галле, поэтому уже в детстве будущий певец много путешествовал. Артист всегда подчеркивает, что успеху обязан именно родителям, которые всегда и во всем его поддерживали.

больше по теме Николай Басков опубликовал фото с моложавой мамой Певец также поздравил всех женщин с Днем матери, но некоторые подписчики осудили артиста.

Известно, что Виктор Владимирович продолжительное время боролся с болезнью. В данный момент семья артиста занята приготовлениями к похоронам. Сам Николай пока не дает комментариев. Он тяжело переживает утрату, так как был близок с папой. В прошлом году, когда его родителю исполнилось 67 лет, певец трогательно его поздравил, назвав сильным, мудрым, чутким и заботливым.