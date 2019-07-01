НОВОСТИ

У Николая Баскова скончался отец

Певец узнал о случившемся на закрытии «Европейских молодежных игр» в Минске.

У Николая Баскова скончался отец
Басков с отцом. фото: globallookpress.com

Печальная новость: стало известно о смерти отца Николая Баскова. Виктор Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни на 68 году жизни. Артиста трагическая новость настигла на закрытии «Европейских молодежных игр» в Минске. Отменять выступление он не стал, но сменил перед выходом на сцену белый костюм на черный, пишет портал  Super.

Николай Басков в соцсети часто публикует фото с родителями. Его мама Елена Николаевна преподавала математику, а также была диктором на телевидении в Германии. Отец Баскова был военным. Виктор Владимирович некоторое время служил в Дрездене, Кёнигсбрюке, Галле, поэтому уже в детстве будущий певец много путешествовал. Артист всегда подчеркивает, что успеху обязан именно родителям, которые всегда и во всем его поддерживали.

Известно, что Виктор Владимирович продолжительное время боролся с болезнью. В данный момент семья артиста занята приготовлениями к похоронам. Сам Николай пока не дает комментариев. Он тяжело переживает утрату, так как был близок с папой. В прошлом году, когда его родителю исполнилось 67 лет, певец трогательно его поздравил, назвав сильным, мудрым, чутким и заботливым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьинеожиданная смертьНиколай Басковутрата

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У Николая Баскова скончался отец
Интересно?
Поделись с друзьями: