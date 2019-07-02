Анастасия Макеева впервые показала фото с мужем

Осенью прошлого года актриса Анастасия Макеева в тайне от широкой общественности вышла замуж. Личность избранника артистка хранит в секрете до сих пор. Муж звезды, которого зовут Александр, не имеет никакого отношения к звездной тусовке и избегает публичности.

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Теперь Анастасия решила приоткрыть тайну. Как стало известно, знаменитость устроила для возлюбленного романтический сюрприз. Она пригласила супруга в тур по Италии, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. При этом она призналась: ждать соответствующей даты на календаре, чтобы устроить праздник, она не намерена.

В своем блоге в Instagram Макеева опубликовала первую совместную фотографию с «секретным» мужем. Правда, его лицо она закрыла анимированным стикером с сердечками.

«Я просто взяла и украла мужа от всех, сделала сюрприз. Это приятно, видеть на лице любимого удивление и улыбку и даже смущение. Путешествие в Италию – мой символичный нам обоим подарок», – подписала романтический снимок Анастасия.

Первые сведения о муже Анастасии журналисты раскопали лишь в прошлом месяце. Оказалось, что мужчина моложе актрисы на пять лет, он родом из Новосибирска и работает юристом. У Александра есть внушительный капитал, сообщал портал teleprogramma.pro.