Разин разместил Дану Борисову в апартаментах Шатунова в Сочи

Накануне Дана Борисова сообщила о незапланированной поездке — звезда российских телеэкранов отправилась в Сочи по специальному приглашению продюсера Андрея Разина.

В курортном городе Борисова поселилась в отеле-музее группы «Ласковый май». Она остановилась в апартаментах, где обычно отдыхает Юрий Шатунов. Впрочем, с самим певцом телеведущая разминулась — только 1 июля он улетел из Сочи.

«Андрей @razin_andrei_lm окружил нереальным комфортом и удобствами, своими руками пожарил яичницу и угостил домашним творогом меня и @annamiholap_official. На крыше отеля у него чудесный бассейн и хамам, жаль, так и не увидели @yuriy_shatunov #ласковыймай, он вчера уехал из #сочи и мы с Аней живём в его апартаментах», — написала на своей странице в Instagram Дана Борисова.

Также звезда российских телеэкранов опубликовала фото, где она позирует в летнем платье и солнечных очках на крыше гостиницы.

Многие поклонники Борисовой отметили, что отдых ей к лицу и она очень хорошо выглядит.

«Прекрасно выглядите! Отдых начинается. Хорошо провести время, Дана!», «Красавица!!!», «Девочка-ромашка», «Куколка», «Хорошенькая!» — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что после употребления антидепрессантов поправилась почти на пять килограммов.