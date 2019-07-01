Дана Борисова: «Из-за антидепрессантов я поправилась на 4,5 килограмма»

Телеведущая рассказала Teleprogramma.pro об избавлении от лишнего веса и своем питании.

Знаменитая телеведущая Дана Борисова показала всей стране, как на жизнь человека влияют пагубные пристрастия — два года назад звезда, по ее собственному признанию, находилась на грани жизни и смерти из-за алкоголя и запрещенных препаратов. Пройдя реабилитацию в Таиланде, Дана вернулась к нормальной жизни.

Сейчас она много работает и значительную часть своего времени посвящает 11-летней дочке Полине. У девочки сейчас трудный возраст, и матери бывает нелегко найти с ней общий язык, тем не менее она старается изо всех сил. Дана помогает дочери открыть собственный магазин слаймов и всячески «рекламирует» любимое чадо в Instagram.

Отдыхать они тоже стараются вместе. В июне Борисова вдвоем с Полиной замечательно проводила время в Италии. На фотографиях в соцсети телеведущая выглядела превосходно, подписчикам она призналась в том, что сильно похудела.

Мы решили позвонить 43-летней красотке и узнать, в чем секрет ее обновленной фигуры и было ли похудение запланированным.

«Нет, специально я не худела, просто так получилось. У меня был напряженный график, много нервничала и не успевала поесть – нагрузки были большие. В итоге примерно за три недели похудела на 4,5 килограмма. Сейчас при росте 162 см я вешу 51,5 кг. Это мой вес, с которым я после реабилитации вернулась, он мне очень нравился и это в принципе мой «родной» вес. После реабилитации были катаклизмы, я принимала антидепрессанты, у которых побочным эффектом является набор веса. Как раз из-за них я и набрала те 4,5 кг. В какой-то момент весы показывали число 56 и это для меня избыточный вес, некомфортный, мне эти килограммы очень мешали», — рассказала Дана порталу Teleprogramma.pro.

Ничего сладкого и мучного

По словам телезвезды, она питается правильно, но при этом не следит за калориями и вообще не разбирается в этой теме.

«Сейчас мне хорошо и я планирую этот вес удерживать. Мне это несложно, ведь я обычно правильно питаюсь. Уделять большое внимание теме питания я стала после реабилитации. Я ходила на курсы питания и меня там учили считать не количество калорий, а визуально определять вес продукта. На завтрак – углеводы, на обед – обязательно белки, на ужин – рыба и овощи. Стараюсь есть больше овощей. Сахар я не ем, мучное не ем, хлеб не ем».

Плавание в море — вместо спортзала

Многие поклонники считают, что добиться такой стройности нельзя без ежедневных тренировок в спортзале. Но оказалось, что всё гораздо проще и естественнее.

«Я много времени провожу на море, так что мое главное занятие спортом – это плавание. Сейчас я как раз улетаю в Сочи, еду в аэропорт», — призналась Борисова.

В своих Instagram-историях она рассказала, что едет в Сочи на празднование дня рождения сынишки Никиты Лушникова — председателя Национального антинаркотического союза, который в свое время помог ей побороть зависимость.

Жить Дана собирается в отеле, принадлежащем продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину — тот сам пригласил ее пожить в своей гостинице. Кстати, «Разин» по совместительству является еще и музеем легендарной советской группы, и телеведущей там наверняка не будет скучно.