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Лобода выразила отношение к интервью Темниковой о Фадееве

Певица удивилась неуместной, на ее взгляд, откровенности экс-солистки группы «Serebro».

Лобода выразила отношение к интервью Темниковой о Фадееве
Светлана Лобода. Фото: globallookpress

Елена Темникова в недавнем интервью заявила, что у Ольги Серябкиной был роман с продюсером. Поклонники сразу догадались, что речь идет о Максиме Фадееве, который на данный момент около тридцати лет состоит в браке. По словам Темниковой, именно тайная связь стала причиной ссор в коллективе, после чего она была вынуждена его покинуть.

Светлана Лобода прокомментировала ситуацию, но сделала это ненавязчиво. «Сегодня была искренне удивлена одним из интервью моей коллеги. Тайны дома должны оставаться в доме…» — написала певица.

Елена Темникова и Ольга Серябкина. Фото
Серябкина утверждает, что у неё был роман с Темниковой, а не с Фадеевым. Фото: globallookpress

Подписчики певицы в Instagram сразу догадались, о ком идет речь. Многие стали  моментально писать комментарии в защиту Елены Темниковой. Большинство фанатов Лободы поддержали бывшую солистку «Serebro».

«Ее столько полоскали, что Лена имеет право на свою правду», «С Еленой я солидарна, а вот зачем вы сделали пост с этой подписью непонятно», «Ох уж этот шоубиз, Светлана Сергеевна. Молчание — золото, а не Serebro», — написали в комментариях.

В свою очередь Серябкина намекнула, что они с Темниковой были больше, чем друзья. По словам певицы, у неё был роман не с продюсером, а с бывшей подругой. Тем временем Максим Фадеев не хочет комментировать ситуацию. Для него это просто «грязные сплетни», которые он не обязан опровергать.

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Тэги:

SerebroЕлена ТемниковаМаксим ФадеевОльга СерябкинаСветлана Лобода

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Лобода выразила отношение к интервью Темниковой о Фадееве
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