Наталья Подольская взяла паузу в соцсетях

Певица вместе с мужем наслаждается отдыхом в Испании и выразила желание временно забыть о гаджетах.

Многочисленные концерты, выступления, длительные перелеты, фотосессии — все это является неотъемлемой частью жизни артистов. Наталья Подольская — не исключение. Именно поэтому 37-летняя певица решила позволить себе долгожданный отдых и улетела вместе с супругом Владимиром Пресняковым-младшим на один из испанских курортов.

После приезда артистка сразу опубликовала счастливую фотографию с мужем, сделанную на яхте, а потом на некоторое время пропала из соцсетей. Хотя обычно Наталья делает публикации один и даже два раза в сутки.

В пятницу, 28 июня, Подольская поделилась у себя в Instagram ярким снимком, на котором звезда позирует в платье с цветочным принтом и белой шляпке и написала, что она решила взять паузу в соцсетях.

«Я пропадаю. Инста пауза. Так надо», — коротко подписала фото певица.

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Большинство поклонников оценили летний образ Натальи Подольской и отметили, что им будет не хватать любимой артистки в Интернете. При этом многие согласились, что певице действительно нужен отдых, в том числе от соцсетей.