Испанский вояж: Подольская и Пресняков отдыхают на яхте

Певица опубликовала фото на своей странице в Instagram, непроизвольно поддержав летний тренд этого года на мини-шорты.

После трудовых будней Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший отправились отдыхать на испанский курорт. 37-летняя певица с удовольствием делится живописными фотографиями с подписчиками в соцсети Instagram, а также демонстрирует свои длинные и стройные ноги в мини-шортах на яхте.

«Признаюсь! Я морской адепт!! С самого детства меня тянет к морю. Каждой клеточкой впитывать его насыщенный воздух, нестись по воде, рассекая волны…», – подписала Наталья снимок в Instagram, где она позирует на яхте.

Большинство поклонников не смогли пройти мимо и не отметить бесконечные ноги 37-летней Подольской.

«Боже, какие ноги», «Ноги длиннющие, красотка», «Наташ, у тебя ножки стройные как у модели!», «Ещё раз повторюсь — как ребёнок выглядите! Супер!», «Супер красотка», – восхитились подписчики в комментариях.

А пока Наталья Подольская была в Москве, она посетила скачки в эффектном наряде — для выхода в свет певица выбрала длинное черное платье необычного кроя и шляпку в цвет.