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Чулпан Хаматова рассказала о своих комплексах в прошлом

Раньше актриса переживала, что не может должным образом исполнять роль родителя.

Чулпан Хаматова рассказала о своих комплексах в прошлом
Чулпан Хаматова / Global look press

Чулпан Хаматова — успешная и востребованная актриса, основатель благотворительного фонда «Подари жизнь» и мама трех дочерей. Кроме этого, артистке удается прекрасно выглядеть и поддерживать отличную форму.

Однако за всей внешней успешностью Хаматовой многие годы скрывалось множество комплексов. Так, 43-летняя актриса призналась, что только недавно она перестала комплексовать из-за того, что не смогла стать идеальной матерью для своих дочерей.

«Я приняла себя с миллионом своих недостатков и начала себя любить. Приняла в себе несобранность и то, что я плохая мама…», – сказала Хаматова в интервью журналу «7 дней».

В пример Чулпан привела то, что из-за своей работы она всего несколько раз была на родильских собраниях девочек в школе. Так, за всю жизнь актриса всего пять раз была на таких мероприятиях. При этом раньше ее дети сильно обижались на маму.

Артистка призналась, что сейчас у нее началась новая жизнь. Ее дочери вдруг из детей превратились в друзей. Теперь наследницы дают ей советы, заботятся и даже сообщают маме о ее ошибках. Жизнь стала проще и веселее, добавила Хаматова.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова дала большое интервью на YouTube, в котором она призналась, что из-за многолетней травли ей даже приходилось обращаться за помощью к психологу.

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Чулпан Хаматова рассказала о своих комплексах в прошлом
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