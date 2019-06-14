После травли Чулпан Хаматова обращалась за помощью к психологу

Актрису не поддержал в тот момент даже ее возлюбленный.

Чулпан Хаматова – выдающаяся российская актриса, основатель фонда «Подари жизнь» и мама трех дочерей.

Несмотря на свою репутацию, Хаматовой пришлось несколько лет назад столкнуться с настоящей травлей после записи ролика в поддержку Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью Ирине Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?».

Журналистка удивилась, какое количество гадостей ежедневно пишут актрисе в социальных сетях. Хаматова, в свою очередь, подчеркнула, что не переживает из-за этого до тех пор, пока это не начинает касаться ее семьи.

Так, артистка вспомнила случай, когда ее автомобиль специально поцарапали и приклеили листок с оскорбительной надписью. Чулпан отметила, что не может понять мотивы таких людей.

«Когда мы занялись благотворительностью, тоже было много высказываний о том, что мы делаем это для собственного пиара», – сказала артистка.

больше по теме Чулпан Хаматова продает встречу с Филиппом Киркоровым, чтобы помочь больным детям Актриса проведет в Екатеринбурге благотворительный аукцион.

Речь идет о благотворительном фонде «Подари жизнь», цель создания которого – помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд был основан в 2006 году актрисами Хаматовой и Корзун.

Самым страшным моментом травли стали упреки со стороны ее возлюбленного, с которым тогда встречалась актриса.

«После этого я как женщина сломалась, полетела. То есть у меня вообще не было поддержки», – с грустью вспоминает Чулпан. После этого артистка обратилась за помощью к психологу.