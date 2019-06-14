Звездные истории

После травли Чулпан Хаматова обращалась за помощью к психологу

Актрису не поддержал в тот момент даже ее возлюбленный.

После травли Чулпан Хаматова обращалась за помощью к психологу
Чулпан Хаматова / Global Look Press

Чулпан Хаматова – выдающаяся российская актриса, основатель фонда «Подари жизнь» и мама трех дочерей.

Несмотря на свою репутацию, Хаматовой пришлось несколько лет назад столкнуться с настоящей травлей после записи ролика в поддержку Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью Ирине Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?».

Журналистка удивилась, какое количество гадостей ежедневно пишут актрисе в социальных сетях. Хаматова, в свою очередь, подчеркнула, что не переживает из-за этого до тех пор, пока это не начинает касаться ее семьи.

Так, артистка вспомнила случай, когда ее автомобиль специально поцарапали и приклеили листок с оскорбительной надписью. Чулпан отметила, что не может понять мотивы таких людей.

«Когда мы занялись благотворительностью, тоже было много высказываний о том, что мы делаем это для собственного пиара», – сказала артистка.

Речь идет о благотворительном фонде «Подари жизнь», цель создания которого – помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд был основан в 2006 году актрисами Хаматовой и Корзун.

Самым страшным моментом травли стали упреки со стороны ее возлюбленного, с которым тогда встречалась актриса.

«После этого я как женщина сломалась, полетела. То есть у меня вообще не было поддержки», – с грустью вспоминает Чулпан. После этого артистка обратилась за помощью к психологу.

Вам может быть интересно:

Чулпан Хаматова прошла через полугодовое "выгорание" в профессии Боярский признался, что не гордится ни одной из ролей знаменитой дочери Полина Гагарина была вынуждена перестать работать с Константином Меладзе

Тэги:

Ирина ШихмантравляЧулпан Хаматовашоу "А поговорить?"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После травли Чулпан Хаматова обращалась за помощью к психологу
Интересно?
Поделись с друзьями: