Наталья Водянова попробовала себя в роли пчеловода

Наталья Водянова — известная супермодель, и по долгу службу она примеряла на себя разные амплуа — от роковой красотки до романтичной барышни. Однако в образе пчеловода 37-летняя звезда мировых подиумов показалась перед поклонниками впервые.

Как выяснилось, Водянова приняла участие в мероприятии, организованном Guerlain, где представители косметического бренда рассказали о пользе меда для красоты и здоровья. Участники презентации также могли поближе познакомиться непосредственно с пчелами.

«Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо дорогие сотрудники и чёрные пчелы @guerlain за посвящение в таинство мёда и его пользы для красоты и здоровья», — подписала снимок в Instagram Водянова, на котором она позирует в костюме пчеловода.

Большинство подписчиков оценили новое фото супермодели и отметили, что даже в таком виде Наталья умудряется выглядеть стильно.

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Ранее Водянова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором она предстала без грамма косметики на лице. Модель совершенно не стесняется выглядеть неидеально на публике.