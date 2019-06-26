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Многодетная Водянова не постеснялась опубликовать фото без макияжа

Супермодель не боится критики в своей адрес - на замечания хейтеров она отвечает с улыбкой.

Многодетная Водянова не постеснялась опубликовать фото без макияжа
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

Несколькими часами ранее Наталья Водянова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором предстала без макияжа. Наталья вне съемочного процесса, если дело не касается участия в рекламных компаниях и дефиле, отдает предпочтение естественной красоте. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно искреннее считает, что женщина расцветает благодаря любви.

Наталья не сомневается: каждой хочется чувствовать себя желанной и единственной. При этом Водянова всегда с иронией относилась к собственной внешности. Разумеется, модель не сомневается в своей привлекательности. С пятнадцати лет она стала замечать, что прохожие обращают на нее внимание. Выходя на улицу, девушка чувствовала взгляды не только представителей сильного пола, но и женщин.

Модель не стесняется позировать для фото без макияжа или студийного грима.

Наталья старается не думать о старости, заявляя, что не может определить для себя, когда именно наступает этот критический период. Водянова отметила, что многие женщины в ее окружении, которым далеко за семьдесят, живут полноценной жизнью.

У Водяновой пятеро детей: троих она родила от Джастина Портмана. У экс-возлюбленных есть 17-летний сын Лукас, 13-летняя Нева, 11-летний Виктор. В отношениях с Антуаном Арно на свет появилось еще двое детей: Максиму пять лет, а его брату Роману — три года.

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звездный стильНаталья Водянова

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Многодетная Водянова не постеснялась опубликовать фото без макияжа
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