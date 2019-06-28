Экзотическое путешествие: Кудрявцева летний отпуск проводит в Сингапуре

Лера Кудрявцева 13 августа прошлого года во второй раз стала мамой. Своему супругу Игорю Макарову она подарила дочку Марию. Телеведущая была очень рада пополнению в семье и первое время полностью себя посвятила материнству. Не так давно звезда с мужем и наследницей провела время в Майами, но была вынуждена вернуться, чтобы сняться с новых эпизодах передачи «Секрет на миллион». А на прошлой неделе она вновь ушла в отпуск.

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Первые несколько дней Кудрявцева провела с семьей. Но отметив годовщину отношений с Макаровым, телеведущая уехала в Сингапур. Там она встретилась с подругами, которых давно не видела. По всей видимости, девушка решила устроить своеобразный девичник, поэтому ребенка с собой брать не стала. «Прилетели на встречу с подружками, которые живут в Цюрихе. Поближе не нашли места встретиться. Ну естественно же», — с иронией написала Лера в соцсети.

Подруги гуляли по городу, любовались достопримечательностями, заглянули в самый дешевый мишленовский ресторан в китайском квартале и много фотографировались. Телеведущая выбрала элегантное синее платье с пестрым узором для прогулки. Этот наряд пришелся по вкусу Ларисе Гузеевой. «Женщине, которой идёт рукав-фонарик, можно всё!» — написала она. Поклонникам тоже понравился образ Кудрявцевой.

Также звезда сняла на видео достопримечательности Сингапура, которые попались им на глаза во время речной прогулки. От встречи с подругами Лера осталась в восторге. Скорее всего девушка скоро вернется домой, так как она еще ни разу надолго не расставалась со своей дочкой. Десятимесячная Мария только недавно сделала свои первые шаги, чем растрогала своих родителей.