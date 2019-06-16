Кудрявцева попросила Харламова перестать подшучивать над «Давай поженимся!»

Юморист уже чаще публикует в блоге ролики из этого шоу, чем собственные фото.

Комик Гарик Харламов в последнее время не может оторваться от программы Первого канала «Давай поженимся!», которую ведет актриса Лариса Гузеева. Уже несколько месяцев подряд в блоге юморист публикует отрывки из этого шоу. Откуда такая «любовь» у Харламова к «Давай поженимся!» и, в частности, к Гузеевой никто не знает.

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Недавно очередной ролик появился в блоге комика. На этот раз его героиней стала не ведущая шоу. Он выбрал сцену, где Кирилл Терешин, известный как синтольщик «Руки-базуки», знакомится с потенциальной невестой. На коротком видео жених пытался очаровать девушку.

Свое признание Кирилл заканчивает резким движением. Следом идет уже другой ролик, где грузный мужчина «успокаивает» соперника. Видимо, комик хотел также «успокоить» синтольщика.

Писать длинный колкий пост к публикации Харламов не стал и ограничился лишь цитатой самого «спортсмена»: «Медленно, аккуратно». На новую публикацию юмориста быстро отреагировала ведущая Лера Кудрявцева.

Напомним, ранее героем коротких роликов в блоге Гарика была не только Лариса Гузеева, но и его коллега Тимур Батрутдинов. Нужно сказать, что далеко не все поклонники юмориста поддерживают такие шутки Харламова в адрес телеведущей программы «Давай поженимся!». Некоторые фанаты артиста считают, что он перегибает палку.