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Не Кейт и не Гарри: кто является фаворитом Елизаветы II

Ее Величество является матерью четырех детей, бабушкой восьмерых внуков и такого же количества правнуков, так что жаловаться на то, что ей не с кем проводить время, королеве грех. Однако в большом семействе у нее есть свои фавориты.

Не Кейт и не Гарри: кто является фаворитом Елизаветы II
Стал известен любимец Елизаветы II в семье. Фото: Global Look Press

Наличие большой семьи позволяет Елизавете II иметь разнообразие в общении. И, конечно, не отменяет, как и при любом королевском дворе, наличие у нее любимчиков, ну или фаворитов. Да, именно тех членов семейства, с которыми ей больше нравиться общаться. Примечательно, что ответ «Кейт Миддлтон» или «принц Гарри», на самом деле не верен.

По словам шеф-редактора журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард, наиболее комфортно королева себя ощущает в разговорах с Зарой и Майком Тиндолл.

Единственная дочь принцессы Анны очень много времени проводила в обществе своей бабушки. С тех пор возникшая в то время связь между ними только укрепилась.

Сьюард утверждает, что 93-летней королеве нравится проводить время с Зарой, так как обе не являются «эрудитами» и она чувствует, что может вести себя более «нормально», находясь в обществе своей первой внучки.

«Она чувствует с ними себя более расслабленно», — отмечает шеф-редактор, говоря о чете Тиндоллов.

«Королева хорошо ладит с принцем Уильямом и Кейт, но с ними она не может также похихикать, как с Зарой и Майклом», — добавляет она.

Майка Тидолла и королеву заметили смеющимися на скачках в Аскоте — Ее Величество рассмешил трюк бывшего игрока в рэгби со шляпой.

Елизавета нашла выходку мужа внучки уморительной. «Ей нравятся обычные люди, такие как Майк, больше, чем те, кто пытается ей угодить. Майк прагматичный житель Йоркшира, который заставляет ее смеяться и делает Зару очень счастливой», — цитирует Сьюард The Sun.

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Не Кейт и не Гарри: кто является фаворитом Елизаветы II
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