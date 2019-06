Все дело — в шляпе: зять принцессы Анны рассмешил Елизавету II

Майк Тиндолл во вторник, 18 июня, заставил многих «свернуть себе шею» в попытках разглядеть, что у него под серым цилиндром. Зять принцессы Анны, единственной дочери королевы, явился на скачки в Аскоте сразу в двух головных уборах.

Одним из них оказалась миниатюрная шляпа из шоколада, поверх которой он надел цилиндр.

Супруг Зары Тиндолл, вместе с которой он воспитывает двух дочерей, попал в объектив видеокамеры, когда демонстрировал Елизавете II, принцессе Беатрисе и графине Уэссекской шоколадный сюрприз.

Is that a mini hat in a hat @miketindall13 !? Or a cupcake, some cheese?

Мимо такого шоу, разумеется, не смогли пройти журналисты, которые позже закидали рэгбиста вопросами. Выяснилось, что миниатюрный цилиндр была подарком для его дочери Мии.

«Это шоколадная шляпа, которую я везу домой для дочери Мии. Мне ее дали за ланчем, но так как хранить в кармане ее неудобно, я решил водрузить ее на голову, надев поверх цилиндр», — объяснил он.

На вопрос репортеров, рассмешил ли этот жест Ее Величество, Майк со смехом сказал: «Вы это сказали, не я!»

Вместе с Тиндоллом на скачки в Аскот прибыла и его супруга Зара. Для выхода в свет она выбрала платье с цветочным принтом от Zimmermann. Свой образ она дополнила изысканной шляпкой светло-василькового цвета.

У Майка превосходные отношения с королевской семьей. Его часто можно видеть отпускающим шутки во время светских мероприятий.

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge arrived in the same carriage at #RoyalAscot today. pic.twitter.com/vTlXYMZRJh

— The Royal Family (@RoyalFamily) 18 июня 2019 г.