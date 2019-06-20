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Все дело — в шляпе: зять принцессы Анны рассмешил Елизавету II

Майк Тиндолл явился на скачки в Аскоте сразу в двух головных уборах.

Все дело — в шляпе: зять принцессы Анны рассмешил Елизавету II
Елизавету II рассмешили на скачках. Фото: Global Look Press

Майк Тиндолл во вторник, 18 июня, заставил многих «свернуть себе шею» в попытках разглядеть, что у него под серым цилиндром. Зять принцессы Анны, единственной дочери королевы, явился на скачки в Аскоте сразу в двух головных уборах.

Одним из них оказалась миниатюрная шляпа из шоколада, поверх которой он надел цилиндр.

Супруг Зары Тиндолл, вместе с которой он воспитывает двух дочерей, попал в объектив видеокамеры, когда демонстрировал Елизавете II, принцессе Беатрисе и графине Уэссекской шоколадный сюрприз.

 

Мимо такого шоу, разумеется, не смогли пройти журналисты, которые позже закидали рэгбиста вопросами. Выяснилось, что миниатюрный цилиндр была подарком для его дочери Мии.

Майк Тиндолл пришел в двух шляпах. Скриншот.
Майк Тиндолл надел две шляпы. Скриншот: Twitter

«Это шоколадная шляпа, которую я везу домой для дочери Мии. Мне ее дали за ланчем, но так как хранить в кармане ее неудобно, я решил водрузить ее на голову, надев поверх цилиндр», — объяснил он.

На вопрос репортеров, рассмешил ли этот жест Ее Величество, Майк со смехом сказал: «Вы это сказали, не я!»

Вместе с Тиндоллом на скачки в Аскот прибыла и его супруга Зара. Для выхода в свет она выбрала платье с цветочным принтом от Zimmermann. Свой образ она дополнила изысканной шляпкой светло-василькового цвета.

У Майка превосходные отношения с королевской семьей. Его часто можно видеть отпускающим шутки во время светских мероприятий.

Спортсмен женился на Заре в июле 2011 года. У пары две дочери — пятилетняя Мия и Лина, которой на этой неделе исполнилось два года, напоминает Hello!.

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Тэги:

британская королеваБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIшоколадшутка

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Все дело — в шляпе: зять принцессы Анны рассмешил Елизавету II
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