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Николь Шерзингер занимается спасением редких морских черепах

Модель в том числе активно лоббирует мероприятия по очистке водоемов от пластиковых пакетов.

Николь Шерзингер занимается спасением редких морских черепах
Николь Шерзингер занялась очисткой океанов. Фото: Global Look Press

Николь Шерзингер является не только фотомоделью, актрисой и певицей, но, как оказалось, и ярой защитницей окружающей среды. При этом звезда не только доказывает свое неравнодушие к проблемам загрязнения природы словом, но и делом.

В Instagram она поделилась фото со своей родины — Николь родилась на Гавайах. На снимках она запечатлена в сексапильном бикини желтого цвета на лодке.

В руках она держит сачок, которым вылавливает из воды мусор. На другом снимке она поделилась результатами своей «охоты», выловив пластиковый пакет.

«В одной только Америке мы выбрасываем сто миллиардов пластиковых пакетов ежегодно! А для того, чтобы убить находящуюся на грани вымирания морскую черепаху, достаточно только одного, так как она принимает пакет за медузу», – начала свою публикацию Шерзингер.

«Существует масса способов, чтобы помочь спасти наши океаны — местные благотворительные фонды, начиная от организаций на моих родных Гавайах до глобальных, таких как фонд по спасению дикой природы WWF, «Sky Ocean Rescue» и фонд Леонардо Ди Каприо», – продолжила она.

«Вам не нужны пластиковые пакеты, соломинки и бутылки для воды. Спасите наши потрясающие океаны! Мир меняется благодаря вашим делам, а не словам», – завершила она свою публикацию.

Призыв Николь поддержали множество подписчиков. За сутки ее пост набрал более 150 отметок «нравится».

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что модель Кэндис Свейнпол ради спасения океанов снялась топлес.

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Тэги:

загрязнение окружающей средызащита животныхзащита природыЛеонардо Ди КаприоНиколь Шерзингер

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Николь Шерзингер занимается спасением редких морских черепах
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