Кэндис Свейнпол снялась топлес ради спасения океанов

30-летняя Кэндис Свейнпол обнажилась ради защиты окружающей среды. В минувшее воскресенье, 9 июня, прошел Всемирный день океанов.

В Instagram «ангел» Victoria’s Secret выложила соблазнительный снимок, на котором предстала топлес в высоких плавках черного цвета.

Модель стоит на пляже с лазурной водой, прикрыв бюст руками. Ее золотистые волосы развеваются на ветру, и она счастливо улыбается, подняв лицо к солнцу.

«Всемирный день океанов. Время пришло!» — подписала она фото.

На другом фото Кэндис поделилась снимком с морским пейзажем. «В океанах содержится 96,5% всей воды на Земле. Помогите их защитить», — подписала она снимок, сопроводив его хештегами «вместе мы сможем» и «Всемирный день океанов».

Отметим, что Свейнпол не единственная знаменитость, которая борется за экологию. Проблемой чистоты океанов серьезно озабочен и Леонардо Ди Каприо. Звезда фильма «Однажды в Голливуде» в 1998 году основал фонд по защите окружающей среды Leonardo DiCaprio Foundation.

Актер пожертвовал более 30 миллионов долларов на разработку инновационных проектов в сфере экологии в 40 странах. Речь, в частности, идет о сохранении морской фауны и видов животных, которые находятся на грани исчезновения.

Два года назад стало известно, что актер решил вложить деньги в компанию Love The Wild, которая самостоятельно выращивает морепродукты и продает их в замороженном виде.

Свой выбор Ди Каприо обосновал тем, что из-за безалаберного отношения человека многие морские экосистемы оказались на грани уничтожения и море больше не является надежным источником пищи, как было на протяжении тысячи лет.