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«Раньше продюсеры решали все»: Темникова объяснила изменения в шоу-бизнесе

По ее словам, старые методы работы устарели: возрастные музыкальные продюсеры уже не могут продвигать звезд.

«Раньше продюсеры решали все»: Темникова объяснила изменения в шоу-бизнесе
Темникова раскритиковала современных продюсеров/globallookpress.com

Певица Елена Темникова во время программы «А поговорить?» призналась ведущей Ирине Шихман, что методы работы ведущих российских продюсеров безнадежно устарели. Шихман перед этим обозначила этих пятерых человек: Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Константин Меладзе и Максим Фадеев. Ведущая назвала их «монополизмом пяти продюсеров».

Елена Темникова
Темникова раскритиковала модных продюсеров/globallookpress.com

«Я, конечно, к некоторым из них отношусь с большой симпатией и трепетом, но хочу сказать, что их продюсерские центры устарели. Когда-то, лет 10-20 назад, вся музыка распространялась через телевидение и радио. Сейчас же появился Интернет. Раньше продюсеры решали все. Молодым именам без их позволения было просто не пробиться. А сегодня певцы размещают в Сети свои песни и вмиг становятся известными. Никаких разрешений у продюсеров они могут не спрашивать», — заявила яркая исполнительница.

По словам Темниковой, основная проблема сегодняшних продюсеров в том, что они уже не в состоянии продвинуть артиста в цифре. В эпоху современных технологий они просто не знают, как это сделать. «Появилась песня. Они, где могли, ее поставили, залили в Сеть, но этого мало. Сегодня будущее за молодыми технологичными лейблами», — сказала она.

При этом Темникова добавила, что если проект создается для молодого артиста, то и работать с ним должны молодые люди. Пятидесятилетним, как она считает, просто не справиться. «Нет сейчас в стране успешных продюсеров», – заметила звезда.

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Елена ТемниковаИрина ШихманМаксим ФадеевПрограмма "А поговорить?"Темникова

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«Раньше продюсеры решали все»: Темникова объяснила изменения в шоу-бизнесе
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