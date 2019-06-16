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Темникова на новом портретном фото не стала скрывать веснушки

Экс-солистка группы «Серебро» показала пигментные пятнышки на лице.

Темникова на новом портретном фото не стала скрывать веснушки
Елена Темникова (Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial)

Певица Елена Темникова вслед за выпускницей «Фабрики звезд» Юлией Савичевой поделилась свежим снимком в пользу естественной красоты. Так, 34-летняя исполнительница не стала скрывать свои пигментные пятнышки на лице. Темникова приняла участие в новой портретной фотосессии, поделившись в Instagram понравившимся ей снимком.

Ранее Юлия Савичева опубликовала в микроблоге кадр, который был сделан во время ее отдыха на море. На фото певица позировала без макияжа, показав веснушки. Еще визажист Юрий Столяров в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале утверждал, что пигментные пятнышки на лице стали своего рода трендом. Он также напомнил представительница прекрасного пола о том, что все больше моделей выходят на подиум, не скрывая при этом несовершенства кожи.

Елена Темникова и ее веснушки
Регина Тодоренко оценила свежий снимок Елены Темниковой (Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial)

Всего за сутки фото Елены Темниковой с веснушками оценили порядка 74 тысяч человек. Среди них оказалась и супруга музыканта Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко. Она оставила сердечко под снимком певицы. Напомним, что сама Регина вне съемочного процесса старается не пользоваться макияжем, давая коже возможность восстановиться.

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Темникова на новом портретном фото не стала скрывать веснушки
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