Темникова на новом портретном фото не стала скрывать веснушки

Певица Елена Темникова вслед за выпускницей «Фабрики звезд» Юлией Савичевой поделилась свежим снимком в пользу естественной красоты. Так, 34-летняя исполнительница не стала скрывать свои пигментные пятнышки на лице. Темникова приняла участие в новой портретной фотосессии, поделившись в Instagram понравившимся ей снимком.

Ранее Юлия Савичева опубликовала в микроблоге кадр, который был сделан во время ее отдыха на море. На фото певица позировала без макияжа, показав веснушки. Еще визажист Юрий Столяров в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале утверждал, что пигментные пятнышки на лице стали своего рода трендом. Он также напомнил представительница прекрасного пола о том, что все больше моделей выходят на подиум, не скрывая при этом несовершенства кожи.

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Всего за сутки фото Елены Темниковой с веснушками оценили порядка 74 тысяч человек. Среди них оказалась и супруга музыканта Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко. Она оставила сердечко под снимком певицы. Напомним, что сама Регина вне съемочного процесса старается не пользоваться макияжем, давая коже возможность восстановиться.