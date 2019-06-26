Анфиса Чехова променяла тренировки на шопинг

Анфиса Чехова откровенно призналась поклонникам, что отказалась от тренировок в спортзале. Телеведущая разместила в Instagram селфи из обувного магазина, где она очаровательно улыбается в камеру, и пояснила, что ей больше по душе делать покупки.

«Шопинг выматывает посильнее похода в зал. Хотя, откуда я помню про поход в зал? Я в него ходила еще в прошлой жизни», – призналась знаменитость.

Подписчики артистки не преминули отметить, что вид у нее и так цветущий, безо всяких занятий спортом. Видимо, сохранять форму ей помогают именно походы по магазинам, а не изнурительные занятия.

«Анфиса, ты чудо!», «Отлично выглядишь», «Какая вы тут смешная, девчонка девчоночка прям», «Тут не уставший вид, а блаженный», «Хорошего шопинга!» – высказались комментаторы странички.

Несмотря на отсутствие физических нагрузок, Анфиса не стесняется публиковать откровенные снимки. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на одном из последних фото в соцсети телеведущая предстала топлес. Она продемонстрировала свой загар со спины и предложила фанатам обсудить следы от купальника на ее плечах.