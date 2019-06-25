Пикантная фотосессия: Анфиса Чехова показала следы от купальника

Анфиса Чехова — успешная телеведущая, блогер, а также большая любительница путешествий. Только в начале июня звезда российских телеэкранов съездила с сыном и мамой в Турцию, и вот уже в конце месяца Чехова отправилась из прохладной Москвы греться в Дубай.

Телеведущая призналась, что из отеля, в котором она остановилась, можно не выходить — в гостинице есть все необходимое для отдыха. Судя по всему, Анфисе все-таки удалось неплохо загореть на солнце, и она решила продемонстрировать подписчикам следы от купальника в весьма пикантной фотосессии.

На снимках Чехова позирует топлес и в одном нижнем белье, повернувшись спиной к фотографу.

«Ну, что, обсудим мои следы от купальника? Или то, как божественно меня отмассировали сегодня в СПА?», – подписала откровенные снимки в Instagram Анфиса.

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Большинство подписчиков оценили пикантные фотографии и поспешили осыпать телезвезду комплиментами.

«Нет слов!», «Воу! Богиня», «Анфиса, у вас божественное телосложение», «Шикарная Анфиса», «Какая шикарная фигура», – отметили поклонники в комментариях.

Напомним, что весной Чехова сменила имидж и теперь она признается, что в новом образе ее стали с трудом узнавать даже близкие знакомые.