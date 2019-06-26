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«Идет по моим стопам»: Джигурда прокомментировал клип Киркорова

Шоумен подчеркнул: ему по-настоящему нравится то, что делает Филипп.

«Идет по моим стопам»: Джигурда прокомментировал клип Киркорова
Никита Джигурда высказался о поп-короле Филиппе Киркорове. Фото: globallookpress.com

Никита Джигурда хорошо известен поклонникам не столько своим творчеством, сколько эпатажными выходками на развлекательных телешоу. Между тем, в его послужном списке десятки ролей в кино, режиссерская и сценарная работа.

Подкован Джигурда и в вокальном мастерстве. Как знаток отечественной эстрады, шоумен прокомментировал новый клип Филиппа Киркорова «Стеснение пропало», который многим поклонникам понравился, как и многим зрителям пришелся не по душе.

Как считает Джигурда, знаменитый поп-король идет по его стопам. Последние его работы насыщены хайпом и эпатажем, чем сам Никита Борисович занимается уже много лет. В этом плане он стал первым в российском шоу-бизнесе и все, чего в свое время не хватило Джигурде, чтобы стать популярнее Киркорова – это денег.

«По сути, я делал то же самое 10-12 лет назад. Есть в ролике момент, где Филипп принимает роды, – у меня это уже было», – поведал шоумен порталу teleprogramma.pro.

Джигурда подчеркнул: ему по-настоящему нравится то, что делает Филипп, и то, как близок он к молодежи. Но болгарский исполнитель в некотором роде является его последователем.

«Киркоров идет по моим стопам», – уверяет актер и певец.

Напомним, скандальную известность Джигурде принесли видеозаписи, которые он разместил в интернете. Артист записал на видео, как рожает его супруга Марина Анисина.

Джигурде понравился новый клип Киркорова. Фото: globallookpress.com
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Марина Анисина и Никита ДжигурдаНикита ДжигурдаФилипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости

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«Идет по моим стопам»: Джигурда прокомментировал клип Киркорова
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