По примеру Галкина Лобода занялась садоводством

Певица показала другу и подписчикам цветы, которые растут у нее на участке.

Певица Светлана Лобода в сторис Instagram похвасталась, что начала выращивать цветы в своем саду. И поделилась соответствующей записью: «И вот столько всего. Цветочек. Макс, смотри. У меня тоже цветочек есть. Теперь я тоже хозяйка», — произносит Светлана Лобода слова, адресованные Максиму Галкину. Кстати, юморист сделал у себя перепост этой видеозаписи.

Отметим, что телеведущий Максим Галкин часто в Instagram размещает фотографии и видеозаписи из своего сада. Юморист неравнодушен к цветам. Он уже много лет занимается их выращиванием на территории своего замка. Теперь этим, судя по всему, подключилась и украинская исполнительница.

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Добавим, что Светлана Лобода — частый гость в замке Максима Галкина. Она дружит как с юмористом, так и с его женой Аллой Пугачёвой. Старшая дочь Светланы Лободы Ева подружилась Лизой и Гарри Галкиными.

Кстати, после нашумевшего проекта шоу «Голос. Дети» Лобода, которая была одной из наставниц, уже на следующий день приехала к Пугачевой с финалистами. Две знаменитые певицы поддержали ребят, которым, как на тот момент считалось, не улыбнулась удача. Позже все девять финалистов шоу «Голос. Дети» были признаны победителями. Они получили по миллиону рублей и возможность записать сингл в профессиональной студии.