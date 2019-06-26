ЗВЕЗДЫ

По примеру Галкина Лобода занялась садоводством

Певица показала другу и подписчикам цветы, которые растут у нее на участке.

По примеру Галкина Лобода занялась садоводством
Лобода занялась выращиванием цветов/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в сторис Instagram похвасталась, что начала выращивать цветы в своем саду. И поделилась соответствующей записью: «И вот столько всего. Цветочек. Макс, смотри. У меня тоже цветочек есть. Теперь я тоже хозяйка», — произносит Светлана Лобода слова, адресованные Максиму Галкину. Кстати, юморист сделал у себя перепост этой видеозаписи.

Светлана Лобода
Лобода занялась выращиванием цветов/globallookpress.com

Отметим, что телеведущий Максим Галкин часто в Instagram размещает фотографии и видеозаписи из своего сада. Юморист неравнодушен к цветам. Он уже много лет занимается их выращиванием на территории своего замка. Теперь этим, судя по всему, подключилась и украинская исполнительница.

Добавим, что Светлана Лобода — частый гость в замке Максима Галкина. Она дружит как с юмористом, так и с его женой Аллой Пугачёвой. Старшая дочь Светланы Лободы Ева подружилась Лизой и Гарри Галкиными.

Кстати, после нашумевшего проекта шоу «Голос. Дети» Лобода, которая была одной из наставниц, уже на следующий день приехала к Пугачевой с финалистами. Две знаменитые певицы поддержали ребят, которым, как на тот момент считалось, не улыбнулась удача. Позже все девять финалистов шоу «Голос. Дети» были признаны победителями. Они получили по миллиону рублей и возможность записать сингл в профессиональной студии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинСветлана Лобода

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
По примеру Галкина Лобода занялась садоводством
Интересно?
Поделись с друзьями: